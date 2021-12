Berlusconi al Colle? Per me, vittima di violenza e stalking, è un affronto insopportabile (Di mercoledì 29 dicembre 2021) di Susanna Stacchini La mia è una storia di violenza, iniziata moltissimi anni fa e finita solo di recente, con la speranza che non si tratti di una semplice tregua. Anche la vicenda giudiziaria si è protratta per ben dodici anni, durante i quali nulla è cambiato nel comportamento del mio persecutore. Nonostante la paura, le continue umiliazioni, sofferenze, frustrazioni, ho sempre cercato di non mollare, combattendo con tutta me stessa uno stalker, un pregiudizio da medioevo e una giustizia colabrodo a misura di delinquente. Riscattarmi era per me un bisogno vitale, volevo a tutti i costi permettere ai miei figli di essere comunque orgogliosi della loro madre. Non ce l’avrei fatta a sopportare un nulla di fatto finale, anche se ero consapevole di correre seriamente questo rischio, considerato il paese dove vivo, l’Italia. Ho fatto una ventina di denunce per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) di Susanna Stacchini La mia è una storia di, iniziata moltissimi anni fa e finita solo di recente, con la speranza che non si tratti di una semplice tregua. Anche la vicenda giudiziaria si è protratta per ben dodici anni, durante i quali nulla è cambiato nel comportamento del mio persecutore. Nonostante la paura, le continue umiliazioni, sofferenze, frustrazioni, ho sempre cercato di non mollare, combattendo con tutta me stessa uno stalker, un pregiudizio da medioevo e una giustizia colabrodo a misura di delinquente. Riscattarmi era per me un bisogno vitale, volevo a tutti i costi permettere ai miei figli di essere comunque orgogliosi della loro madre. Non ce l’avrei fatta a sopportare un nulla di fatto finale, anche se ero consapevole di correre seriamente questo rischio, considerato il paese dove vivo, l’Italia. Ho fatto una ventina di denunce per ...

