WWE: I piani sarebbero quelli per un turn face di AJ Styles (Di martedì 28 dicembre 2021) Lo split tra AJ Styles e Omos era nell’aria e non è certo stato una sorpresa per i fan. La sensazione era quella di un turn face per Omos con Styles che avrebbe dovuto continuare ad agire in veste di heel. Le cose, però, potrebbero andare diversamente. Ieri notte i due ex compagni di team si sarebbero dovuti affrontare a Raw, ma il match non è andato in scena. Omos, addirittura, è stato mandato a casa prima dell’inizio dello show, per ragioni che al momento non sono chiare. turn face per AJ Styles? Ieri notte a Raw, AJ Styles ha affrontato Apollo Crews, invece che Omos come originariamente previsto. Proprio la scelta di Apollo come sostituto sarebbe indicativa di quelli che sono i reali ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 dicembre 2021) Lo split tra AJe Omos era nell’aria e non è certo stato una sorpresa per i fan. La sensazione era quella di unper Omos conche avrebbe dovuto continuare ad agire in veste di heel. Le cose, però, potrebbero andare diversamente. Ieri notte i due ex compagni di team sidovuti affrontare a Raw, ma il match non è andato in scena. Omos, addirittura, è stato mandato a casa prima dell’inizio dello show, per ragioni che al momento non sono chiare.per AJ? Ieri notte a Raw, AJha affrontato Apollo Crews, invece che Omos come originariamente previsto. Proprio la scelta di Apollo come sostituto sarebbe indicativa diche sono i reali ...

