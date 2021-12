Vini, l’anno si chiude bene ma il 2022 inizia con molte incertezze (Di martedì 28 dicembre 2021) Un anno del vino che sembra chiudersi bene nonostante le premesse, ma uno nuovo che inizierà con molte incertezze (strano eh, di questi tempi?). Una delle principali, a leggere quanto uscito negli ultimi mesi e sentire i produttori, sarà capire come il mercato reagirà all’aumento dei prezzi e i ritocchini ai listini, resi necessari dal crescere dei costi delle materie prime. Vetro, carta, logistica, ma anche energia, tanto che le associazioni di categoria hanno iniziato da tempo a fare un po’ di rumore anche chiedendo sgravi alle tassazioni su lavoro e appunto energia. ‘“I fornitori ci hanno già anticipato che a partire da gennaio i prezzi aumenteranno del 15% per quanto riguarda il vetro e del 30-40% per il cartone” racconta Claudio Farina, dell’azienda Vinicola Farina, con sede in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Un anno del vino che sembrarsinonostante le premesse, ma uno nuovo che inizierà con(strano eh, di questi tempi?). Una delle principali, a leggere quanto uscito negli ultimi mesi e sentire i produttori, sarà capire come il mercato reagirà all’aumento dei prezzi e i ritocchini ai listini, resi necessari dal crescere dei costi delle materie prime. Vetro, carta, logistica, ma anche energia, tanto che le associazioni di categoria hannoto da tempo a fare un po’ di rumore anche chiedendo sgravi alle tassazioni su lavoro e appunto energia. ‘“I fornitori ci hanno già anticipato che a partire da gennaio i prezzi aumenteranno del 15% per quanto riguarda il vetro e del 30-40% per il cartone” racconta Claudio Farina, dell’aziendacola Farina, con sede in ...

