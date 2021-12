"Vecchio complottista, spero che la tua triste storia...": David Parenzo, la fucilata dopo la morte di Mauro da Mantova (Di martedì 28 dicembre 2021) Addio a Mauro da Mantova, "l'untore" de La Zanzara, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Mauro Buratti, il carrozziere di Borgo Trento, è infatti morto a 61 anni, stroncato dal Covid, dopo un lungo ricovero in terapia intensiva, dove però non ha mai risposto alle cure. Negazionista e complottista, aveva rifiutato il ricovero fino all'ultimo, quando è stato convinto dallo stesso Cruciani. Per inciso, Mauro da Mantova solo pochi giorni prima del ricovero si era vantato di aver fatto "l'untore" in un supermercato, con mascherina abbassata e mentre aveva la febbre. E chi segue La Zanzara conosce bene gli scontri furibondi tra Mauro e David Parenzo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Addio ada, "l'untore" de La Zanzara, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani eBuratti, il carrozziere di Borgo Trento, è infatti morto a 61 anni, stroncato dal Covid,un lungo ricovero in terapia intensiva, dove però non ha mai risposto alle cure. Negazionista e, aveva rifiutato il ricovero fino all'ultimo, quando è stato convinto dallo stesso Cruciani. Per inciso,dasolo pochi giorni prima del ricovero si era vantato di aver fatto "l'untore" in un supermercato, con mascherina abbassata e mentre aveva la febbre. E chi segue La Zanzara conosce bene gli scontri furibondi tra, ...

Advertising

vaniastpaul : RT @DAVIDPARENZO: E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista.… - savo27 : RT @DAVIDPARENZO: E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista.… - Marzia_M : RT @DAVIDPARENZO: E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista.… - MarekEdelma : RT @DAVIDPARENZO: E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista.… - GrossoMarty494 : RT @DAVIDPARENZO: E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista.… -