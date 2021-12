Tutti pazzi per Frattesi | 4 club di A su di lui!

(Di martedì 28 dicembre 2021) Davideè una delle sorprese di questa Serie A. L’ex centrocmapista del Monza e delle giovanili della Roma è definitivamente esploso sotto la guida Dionisi. Senso dell’inserimento e capace di fare assist, il giovane centrocampista italiano sta facendo gola alle principali big di Serie A. Davide, centrocampista del Sassuolo Milan e Inter lo seguono da tempo, nelle ultime settimane anche la Roma (la quale sembrerebbe in vantaggio vista la clausola per la rivendita a suo favore), sembrerebbero essere in vantaggio sul calciatore del Sassuolo. Come riporta Calciomercato.com anche la Juventus ha chiesto informazioni per il centrocampista. Il Sassuolo chiede una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni.

