Sondaggi elettorali Emg, la distanza tra Pd, primo e FdI è superiore a un punto (Di martedì 28 dicembre 2021) Gli ultimi Sondaggi elettorali fatti da Emg prima del Natale mostrano un Pd in crescita, e che, come stimato anche da altri istituti, supera il 20%, arrivando al 20,5%, sei decimali più della settimana precedente. Aumenta quindi il distacco con il secondo partito, Fratelli d’Italia, che scende del 0,2%, al 19,4%. Ora tra la formazione di Letta e quella di Giorgia Meloni c’è l’1,1%. Recupera, invece, tre decimali la Lega, al 18,5%. Continua la crisi del Movimento 5 Stelle, che prosegue a perdere terreno. In quest’occasione arretra del 0,3% al 14,7%. Tra i partiti con meno del 10% Forza Italia guadagna due decimali portandosi al 7,6%, mentre Italia Viva rimane a un ottimo 4,3%, che nessun altro istituto gli attribuisce. Stabile, al 3,6%, anche Azione. In leggero calo, rispettivamente del 0,2% e dello ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 dicembre 2021) Gli ultimifatti da Emg prima del Natale mostrano un Pd in crescita, e che, come stimato anche da altri istituti, supera il 20%, arrivando al 20,5%, sei decimali più della settimana precedente. Aumenta quindi il distacco con il secondo partito, Fratelli d’Italia, che scende del 0,2%, al 19,4%. Ora tra la formazione di Letta e quella di Giorgia Meloni c’è l’1,1%. Recupera, invece, tre decimali la Lega, al 18,5%. Continua la crisi del Movimento 5 Stelle, che prosegue a perdere terreno. In quest’occasione arretra del 0,3% al 14,7%. Tra i partiti con meno del 10% Forza Italia guadagna due decimali portandosi al 7,6%, mentre Italia Viva rimane a un ottimo 4,3%, che nessun altro istituto gli attribuisce. Stabile, al 3,6%, anche Azione. In leggero calo, rispettivamente del 0,2% e dello ...

Advertising

GustavoMichele6 : @EquindiFede Per fortuna c'è ancora qualcuno come lui che dice cose sensate e responsabili e non partecipa al coro… - Franksson3 : @manithu75 @erretti42 Con Conte in campo speravano di tornare al 20 percento. Attualmente sono al 15%. Ma considera… - EsteriLega : @NRinascimentale Novellara, qui non parlo mai di calcoli elettorali e di sondaggi, per quello c'è @Legaalquattropc - dcalpirela : @paola124291 @Peter_Italy Ai sondaggi elettorali fatti per telefono rispondo. Non chiedetemi per chi voto, chiedete… - VittorioXlater : @1971Mtgz Quando hai tempo fatti una ricerca delle differenze tra i risultati elettorali reali e i sondaggi di un a… -