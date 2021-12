Sergio Capito, chi è la moglie Cristina Zatti: “Lei sa tutto di me” (Di martedì 28 dicembre 2021) Riservatissimo, Sergio Caputo ha sempre preferito far parlare la sua musica: del cantante di Il Garibaldi Innamorato e altri successi che hanno fatto la storia della musica italiana non si hanno molte notizie. Lui stesso ha voluto rivelare il perché nel corso di un’intervista televisiva, realizzata in estate su Raiuno. Lontano dal gossip, negli anni il cantante ha scelto di allontanarsi anche dall’Italia e infatti da tempo vive in Francia. Qui si è sposato ed ha moglie Cristina Zatti e figli, ma ogni volta che torna in Italia è sempre accolto alla grande dai suoi fan, come si è potuto appurare anche nelle scorse settimane, all’arrivo a Roma. Nonostante dunque si tenga lontano dai riflettori, la gente – il suo pubblico – ama Sergio Caputo, il cantante felicemente sposato con Cristina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Riservatissimo,Caputo ha sempre preferito far parlare la sua musica: del cantante di Il Garibaldi Innamorato e altri successi che hanno fatto la storia della musica italiana non si hanno molte notizie. Lui stesso ha voluto rivelare il perché nel corso di un’intervista televisiva, realizzata in estate su Raiuno. Lontano dal gossip, negli anni il cantante ha scelto di allontanarsi anche dall’Italia e infatti da tempo vive in Francia. Qui si è sposato ed hae figli, ma ogni volta che torna in Italia è sempre accolto alla grande dai suoi fan, come si è potuto appurare anche nelle scorse settimane, all’arrivo a Roma. Nonostante dunque si tenga lontano dai riflettori, la gente – il suo pubblico – amaCaputo, il cantante felicemente sposato con...

Advertising

Sergio_Coraglia : RT @seguitemi2021: Almeno qualcuno ha capito.. ???? - lodicoiook : @fabioskyblue Sergio P?? Comunque mmh no. Lo ero da prima che iniziasse il gf e per un mesetto circa. Poi ho capit… - effetronky : RT @PaoloCastagno: @effetronky @GChinagliajr @tommasobenocci @SSLazioOrg @nenazucar @RuggMarzia @franco_sala @markovaldo59 @AngeloMellone @… - oscuro_pirata : Non è che ci voleva una scienza x capire che questo signore è incompatibile con il ruolo che ricopre. A dire il ver… - PaoloCastagno : @effetronky @GChinagliajr @tommasobenocci @SSLazioOrg @nenazucar @RuggMarzia @franco_sala @markovaldo59… -