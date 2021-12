Quirinale: Calenda, 'candidatura Berlusconi sta impallando discussione' (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Il Paese ha bisogno che rimanga Draghi a palazzo Chigi. Il prossimo anno è un anno molto critico. La discussione va fatta subito e dico ai leader dei partiti: incontriamoci, ragioniamo e magari Berlusconi capisce che la sua candidatura sta impallando tutta la discussione". Così Carlo Calenda a Omnibus su La7. "Amato? Grandi nomi e grandi personaggi. Io penso che sarebbe un segnale importante indicare una personalità come Cartabia che è anche una donna". Se poi non si riuscisse a trovare un'intesa su un nome dentro la maggioranza allora "meglio Draghi al Colle". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Il Paese ha bisogno che rimanga Draghi a palazzo Chigi. Il prossimo anno è un anno molto critico. Lava fatta subito e dico ai leader dei partiti: incontriamoci, ragioniamo e magaricapisce che la suastatutta la". Così Carloa Omnibus su La7. "Amato? Grandi nomi e grandi personaggi. Io penso che sarebbe un segnale importante indicare una personalità come Cartabia che è anche una donna". Se poi non si riuscisse a trovare un'intesa su un nome dentro la maggioranza allora "meglio Draghi al Colle".

