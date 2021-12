Quel "per" che salva la vita (Di martedì 28 dicembre 2021) Andiamo verso il secondo anno di covid e non c’è tregua, fra vaccini e varianti. Peggio dell’incertezza, però, è il disfattismo tipico dell’“ignoranza” Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 dicembre 2021) Andiamo verso il secondo anno di covid e non c’è tregua, fra vaccini e varianti. Peggio dell’incertezza, però, è il disfattismo tipico dell’“ignoranza”

Advertising

fabriggio : Al di là del centro tavola e delle facce rassegnate dei commensali, quel “Però pensiamo anche a chi tutto questo no… - marattin : @PLCastagnetti Per il 1947 si. È certamente anche per i decenni seguenti. Ma adesso quel “capolavoro” non si offend… - AIRC_it : Dopo un’esperienza a Houston, Lorenzo Brunetti, grazie al sostegno di #AIRC, è tornato in Italia per identificare n… - fr4ncescaa__ : non so e non voglio sapere chi ha scritto quel commento a vals ma veramente fatti schifo perché per scrivere certe… - ARIS4NDINS0MN1A : RT @trashloger: Comunque io pensavo che Zendaya fosse conosciuta da tutti per quel capolavoro di a tutto ritmo cioè io pazza di lei dal 201… -