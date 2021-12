Piccola e stilosa: la borsa di Belén Rodriguez è un must have di stagione (Di martedì 28 dicembre 2021) Si tratta di un modello storico della maison francese, una Chanel 2.55. Il suo nome è un omaggio all'anno in cui Coco la ideò e fu letteralmente una creazione rivoluzionaria nel mondo della moda. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 28 dicembre 2021) Si tratta di un modello storico della maison francese, una Chanel 2.55. Il suo nome è un omaggio all'anno in cui Coco la ideò e fu letteralmente una creazione rivoluzionaria nel mondo della moda. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Piccola e stilosa: la borsa di Belén Rodriguez è un must have di stagione - infoitcultura : Piccola e stilosa: la borsa di Belén Rodriguez è un must have di stagione - luceecenere_ : Comunque ero stilosa da piccola poi non so cos'è successo -