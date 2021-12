Manila Nazzaro scoppia in lacrime per le parole di Clarissa (Di martedì 28 dicembre 2021) La puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 6 ha finalmente dato spazio agli altri inquilini della casa, più che al triangolo latino – americano Soleil, Delia e Alex. Così Alfonso Signorini ha mostrato a Manila Nazzaro il messaggio di Clarissa Selassié di cui vi avevamo parlato ieri. Lo scontro tra Clarissa e Manila Nazzaro Dopo il riepilogo di quanto accaduto tra Lulù e Manila, gli animi sembravano calmi da ambo le parti. La pace era stata fatta ore prima e nessuno dentro la Casa del GF VIP 6 sembrava voler discutere. Ma qualcuno fuori che voleva farlo c’era: Clarissa. Signorini mostra a Manila il messaggio della princess fuori dalla casa e l’ex Miss Italia ci resta malissimo. Mentre Alfonso Signorini legge la sua espressione del ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 dicembre 2021) La puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 6 ha finalmente dato spazio agli altri inquilini della casa, più che al triangolo latino – americano Soleil, Delia e Alex. Così Alfonso Signorini ha mostrato ail messaggio diSelassié di cui vi avevamo parlato ieri. Lo scontro traDopo il riepilogo di quanto accaduto tra Lulù e, gli animi sembravano calmi da ambo le parti. La pace era stata fatta ore prima e nessuno dentro la Casa del GF VIP 6 sembrava voler discutere. Ma qualcuno fuori che voleva farlo c’era:. Signorini mostra ail messaggio della princess fuori dalla casa e l’ex Miss Italia ci resta malissimo. Mentre Alfonso Signorini legge la sua espressione del ...

