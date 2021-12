Lutto per la famiglia Maradona: si è spento Hugo, fratello di Diego (Di martedì 28 dicembre 2021) L’uomo aveva 52 anni Nuovo Lutto per la famiglia Maradona. È di oggi la notizia della scomparsa di Hugo, fratello di Diego Armando Maradona. A un anno dalla morte dell’ex talento argentino è arruvara la notizia della dipartita del fratello, stroncato da un arresto cardiaco. Hugo Maradona viveva in provincia di Napoli, nella zona Flegrea, a Monte di Procida. È morto nella sua abitazione dopo l’intervento inutile del 118. Come il fratello Diego aveva iniziato a giocare come requartista, nell’Argentinos Juniors ed era nel giro delle nazionali giovanili argentine. Poi, venne comprato dal Napoli e girato ad Ascoli senza lasciare il segno. Hugo chiude con il calcio a 40 ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 dicembre 2021) L’uomo aveva 52 anni Nuovoper la. È di oggi la notizia della scomparsa didiArmando. A un anno dalla morte dell’ex talento argentino è arruvara la notizia della dipartita del, stroncato da un arresto cardiaco.viveva in provincia di Napoli, nella zona Flegrea, a Monte di Procida. È morto nella sua abitazione dopo l’intervento inutile del 118. Come ilaveva iniziato a giocare come requartista, nell’Argentinos Juniors ed era nel giro delle nazionali giovanili argentine. Poi, venne comprato dal Napoli e girato ad Ascoli senza lasciare il segno.chiude con il calcio a 40 ...

Advertising

TorinoFC_1906 : In memoria delle vittime della tragedia di Via Genova dello scorso 18 dicembre, questa sera per #InterTorino scende… - TorinoFC_1906 : Il cordoglio per la scomparsa di Marco Mathieu ?? - EsoticoFabio : RT @cronaca_di_ieri: 26/12/21 Polizia municipale a lutto, muore per un malore improvviso il comandante D'Amico. Messinese, era in servizi… - alessandro1846 : RT @cronaca_di_ieri: 26/12/21 Polizia municipale a lutto, muore per un malore improvviso il comandante D'Amico. Messinese, era in servizi… - StraNotizie : Hugo Maradona, avv. Pisani: 'Fulmine a ciel sereno, nuovo lutto per tutti napoletani' -