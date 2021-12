Il calcio al gufo | il tamponamento dell’arbitro | la rissa tra compagni di squadra | le 15 espulsioni più assurde del calcio moderno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 dicembre 2021) Per rendersene conto c’è stato bisogno del Var. Perché il gesto è stato ripreso da una delle telecamere posizionate all’interno della porta. Al centro dell’inquadratura si vede Jean Fernandes, portiere del Cerro Porteño, che saltella verso i suoi pali. Solo che le sue mani danno vita a un gesto rapido e inequivocabile. L’estremo difensore mima il gesto di tagliare la gola ai tifosi dell’Olimpia Asuncion. La partita, che poi è la finale di Supercoppa del Paraguay, non è ancora iniziata. Ma l’arbitro viene subito richiamato al Var per visionare il filmato. Non ci sono dubbi. Jean Fernandes viene espulso con le squadre ancora schierate al centro del campo. Il tecnico Arce può schierare il portiere di riserva Munoz. Ma il Cerro perde comunque 3-1. Quella avvenuta lo scorso 13 dicembre è una di quelledestinate a suscitare meraviglia. Così ilfattoquotidiano.it ha ...