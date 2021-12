Covid, 6 bambini contagiati su 1000 finiscono in ospedale (Di martedì 28 dicembre 2021) Anche se in misura minore rispetto all’adulto, anche nell’età infantile l’infezione da Sars-CoV-2 può comportare dei rischi per la salute. Circa 6 bambini contagiati su 1.000 infatti vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in terapia intensiva. col/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) Anche se in misura minore rispetto all’adulto, anche nell’età infantile l’infezione da Sars-CoV-2 può comportare dei rischi per la salute. Circa 6su 1.000 infatti vengono ricoverati ine circa 1 su 7.000 in terapia intensiva. col/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - ladyonorato : In questo intervento lo specialista di igiene nonché cantante Pregliasco sforna percentuali che si riferiscono ai s… - CartaRossy : RT @BonomiAllegra: Appena parlato al telefono per lavoro con una persona raffreddatissima. È vaccinata tripla dose e ha il covid, il marito… - StefaniaVaselli : RT @BonomiAllegra: Appena parlato al telefono per lavoro con una persona raffreddatissima. È vaccinata tripla dose e ha il covid, il marito… -