CorSport: la Nigeria può far giocare Osimhen anche senza l’ok del Napoli, assumendosene la responsabilità (Di martedì 28 dicembre 2021) La Nigeria ha convocato Victor Osimhen per la Coppa d’Africa. Il Nigeriano è già in patria, per trascorrere le vacanze in famiglia. Venerdì dovrebbe rientrare a Napoli per la Tac di controllo, poi potrebbe ripartire per la competizione in Africa. La Nigeria, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe decidere di impiegarlo anche senza il benestare del Napoli, assumendosi ogni responsabilità sulle condizioni dell’attaccante. “Ora la gestione del giocatore è nelle mani della Federcalcio Nigeriana anche se i pareri dello staff medico azzurro e del chirurgo saranno negativi. Ovvero: il Napoli può ritenerlo non recuperato, ma poi, eventualmente, la Nigeria potrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Laha convocato Victorper la Coppa d’Africa. Ilno è già in patria, per trascorrere le vacanze in famiglia. Venerdì dovrebbe rientrare aper la Tac di controllo, poi potrebbe ripartire per la competizione in Africa. La, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe decidere di impiegarloil benestare del, assumendosi ognisulle condizioni dell’attaccante. “Ora la gestione del giocatore è nelle mani della Federcalcionase i pareri dello staff medico azzurro e del chirurgo saranno negativi. Ovvero: ilpuò ritenerlo non recuperato, ma poi, eventualmente, lapotrebbe ...

