Asl Lecce: «Notevole incremento dei contagi. Tracciamento non sempre tempestivo» Lo dice una nota diffusa dall'ufficio dall'azienda sanitaria salentina (Di martedì 28 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Asl di Lecce: «In questi giorni si è registrato nel territorio della As di Lecce un Notevole incremento di contagi, che non sempre consente un tempestivo Tracciamento. Consigliamo pertanto a chi ha avuto un contatto diretto e stretto con una persona risultata positiva al Covid-19, in seguito a tampone molecolare, di comunicarlo al proprio medico e mettersi in autoisolamento cautelativo. Qualora non si venisse contattati dal dipartimento di Prevenzione, occorre effettuare un tampone molecolare in un laboratorio convenzionato a distanza di 10 giorni dall'ultimo contatto avuto con la persona positiva. Chi è risultato positivo a un tampone rapido ...

