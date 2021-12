Ascolti TV | Lunedì 27 Dicembre 2021 Cenerentola 18 7% 4 | 2 mln | GF Vip 21 5% 3 | 4 mln Bene Non ci Resta che Piangere 5 9% | Rai2 al 2 3% con Dante

(Di martedì 28 dicembre 2021) Valeria Marini Nella serata di ieri,27, su Rai1ha appassionato 4.164.000 spettatori pari al 18.7%. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.23 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.423.000 spettatori pari al 21.5% di share (GF Vip Night di 10 minuti: 1.678.000 – 32.3%; Live di 5 minuti: 872.000 – 20.2%). Suil documentario, il sogno di un’Italia libera ha interessato 529.000 spettatori pari al 2.3% di share. Su Italia 1 Indipendence Day ha intrattenuto 1.205.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.016.000 spettatori pari ad uno share dell’8.8% (presentazione: 1.318.000 – 5.3%). Su Rete4 Non CiChetotalizza un a.m. di 1.277.000 spettatori con il ...

tv27 dicembre 2021: Access Prime Time Il podio dei programmi più visti in Access Prime Time è composto da: Rai1 I Soliti Ignoti - Il Ritorno : 5.453.000 spettatori (21.9%). Canale 5 ...ieri, 27 dicembre: Grande Fratello Vip sfida Cenerentola Cos'è andato in onda ieri sera,27 dicembre ? Su Rai1 è stato proposto il film Cenerentola mentre su Rai2 si è optato per il ...