Zamparini operato d’urgenza | è ricoverato in terapia intensiva

L'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe ricoverato in terapia intensiva. È stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo una complicazione improvvisa. Dalle prime notizie non si tratterebbe di Covid. Zamparini ha da poco avuto un lutto in famiglia, con la morte del figlio di 23 anni, che gli ha fatto perdere l'interesse di tornare nel calcio, dopo le voci che lo avvicinavano all'acquisto della Triestina. Al momento si attendono novità sulle condizioni dell'ex numero uno del Palermo.

