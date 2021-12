VIDEO Tamberi sfida Jacobs | la sua performance è tutta da ridere

(Di martedì 28 dicembre 2021) In occasione dei Gazzetta Sports Awards Gianmarcohato Marcell, al suo gioco: 9.80. Ecco come è andato!

Il momento azzurro più iconico di Tokyo 2020: Jacobs e Tamberi fanno impazzire di gioia l'Italia intera

In occasione dei Gazzetta Sports Awards Gianmarcoha sfidato Marcell Jacobs, al suo gioco: 9.80 . Ecco come è andato!Commenta per primo, allenamento in stile Zeman : 'Colpa delle feste...'.Capitan Ventosa torna a occuparsi di una pratica che potrebbe presto diventare disciplina olimpica sulla scia dell'entusiasmo per la medaglia d'oro di Tamberi. Parliamo del salto del tornello ...Dal centro storico, alle Ghiaie fino all’area portuale della città: ecco dove il Comune vuole aumentare il controllo ...