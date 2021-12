Venezuela: Maduro, presto mi recherò a Teheran (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Molto presto mi recherò in Iran" per definire con il presidente Ebrahim Raisi "vari progetti di cooperazione congiunta". Lo ha rivelato il presidente Venezuelano Nicolás Maduro, in una intervista di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Moltomiin Iran" per definire con il presidente Ebrahim Raisi "vari progetti di cooperazione congiunta". Lo ha rivelato il presidenteno Nicolás, in una intervista di ...

