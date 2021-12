Variante Omicron, le buone notizie dal New York Times. Cosa sta succedendo (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Variante Omicron del Covid, più contagiosa della Variante Delta, appare caratterizzata da tempi di incubazione ridotti e come spiega Adnkronos può provocare conseguenze simili ad un malanno stagionale nei soggetti vaccinati, con una durata relativamente breve, in particolare se è stata somministrata anche la terza dose. La nuova Variante, alla ribalta da circa un mese, è stata identificata per la prima volta in Sudafrica e ormai è diffusa in molti Paesi, ma una buona notizia, non riportata da tutti i quotidiani italiani – arriva proprio dal paese in cui si è sviluppata la nuova Variante del Covid-19. A riportare la notizia è il New York Times. “Il Sudafrica mette fine alle quarantene e al tracciamento dei contatti”, titola il quotidiano statunitense. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ladel Covid, più contagiosa dellaDelta, appare caratterizzata da tempi di incubazione ridotti e come spiega Adnkronos può provocare conseguenze simili ad un malanno stagionale nei soggetti vaccinati, con una durata relativamente breve, in particolare se è stata somministrata anche la terza dose. La nuova, alla ribalta da circa un mese, è stata identificata per la prima volta in Sudafrica e ormai è diffusa in molti Paesi, ma una buona notizia, non riportata da tutti i quotidiani italiani – arriva proprio dal paese in cui si è sviluppata la nuovadel Covid-19. A riportare la notizia è il New. “Il Sudafrica mette fine alle quarantene e al tracciamento dei contatti”, titola il quotidiano statunitense. ...

