Una vita anticipazioni: Genoveva e Felipe pronti per la luna di miele ma ci sarà un colpo di scena (Di lunedì 27 dicembre 2021) Genoveva ha deciso di fidarsi di Felipe, convinta che il marito non le stia mentendo. Lo ha messo alla prova abbastanza, adesso è arrivato il momento di voltare pagina. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? A quanto pare Felipe vuole fare un bellissimo regalo a sua moglie e le propone una nuova luna di miele, un altro viaggio per godersi questo ritrovato amore. Genoveva non riesce a credere che stia succedendo davvero...Quello che accadrà nella puntata di domani, 28 dicembre 2021, lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38. Andrà infatti in onda l’episodio 1296 della soap spagnola, vedremo la prima parte! Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà. Siete curiosi di sapere che cosa sta nascondendo Marcos? E avete già capito che cosa vogliono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 dicembre 2021)ha deciso di fidarsi di, convinta che il marito non le stia mentendo. Lo ha messo alla prova abbastanza, adesso è arrivato il momento di voltare pagina. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una? A quanto parevuole fare un bellissimo regalo a sua moglie e le propone una nuovadi, un altro viaggio per godersi questo ritrovato amore.non riesce a credere che stia succedendo davvero...Quello che accadrà nella puntata di domani, 28 dicembre 2021, lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38. Andrà infatti in onda l’episodio 1296 della soap spagnola, vedremo la prima parte! Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà. Siete curiosi di sapere che cosa sta nascondendo Marcos? E avete già capito che cosa vogliono ...

Una Vita, le trame dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

Una Vita anticipazioni: MARCOS sta uccidere Aurelio Quesada? La verità sul raptus Anticipazioni Una vita: MARCOS e AURELIO, escalation di tensione! Non sarà soltanto la morte della moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto) ad impensierire ...

Tragico incidente all'alba nel Vallo di Diano, a sud di Salerno. A perdere la vita una donna trentenne che viaggiava a bordo di un'auto, una Renault Espace, sulla strada provinciale 11 ...Anticipazioni Una vita: MARCOS e AURELIO, escalation di tensione! Non sarà soltanto la morte della moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto) ad impensierire ...