‘Tutta un’altra Sma’: una pallina di Natale per finanziare la ricerca sull’atrofia muscolare spinale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Acquistare una pallina di Natale per finanziare la ricerca. È “Tutta un’altra Sma” è la campagna dell’associazione Famiglie Sma, che da 20 anni rappresenta le persone con atrofia muscolare spinale. Si tratta di una malattia genetica rara in cui si perdono progressivamente le capacità motorie. Colpisce soprattutto in età pediatrica e rende sempre più difficile gesti quotidiani come sedersi e stare in piedi, nei casi più gravi deglutire e respirare. Riguarda ogni anno circa 40 -50 nuovi nati e le loro famiglie. Nel 2021, fa sapere l’Associazione, sono stati raggiunti traguardi importanti: a marzo di quest’anno è stata approvata infatti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) la prima terapia genica, un farmaco innovativo che interviene direttamente sul difetto genetico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Acquistare unadiperla. È “TuttaSma” è la campagna dell’associazione Famiglie Sma, che da 20 anni rappresenta le persone con atrofia. Si tratta di una malattia genetica rara in cui si perdono progressivamente le capacità motorie. Colpisce soprattutto in età pediatrica e rende sempre più difficile gesti quotidiani come sedersi e stare in piedi, nei casi più gravi deglutire e respirare. Riguarda ogni anno circa 40 -50 nuovi nati e le loro famiglie. Nel 2021, fa sapere l’Associazione, sono stati raggiunti traguardi importanti: a marzo di quest’anno è stata approvata infatti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) la prima terapia genica, un farmaco innovativo che interviene direttamente sul difetto genetico ...

