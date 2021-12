Traffico Roma del 27-12-2021 ore 19:30 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Luceverde Roma metro Vanti dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Buonasera ultimo appuntamento della giornata con L’informazione sulla viabilità e Traffico Tutto regolare sul Raccordo Anulare a lungo penalizzato da un incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna te non è riuscite Laurentina e Ardeatina terminate anche le code registrate in precedenza invariata la situazione sulla sala dove per lavori permangono code tra Firenze e aeroporto dell’Urbe in direzione del centro la polizia locale Ci segnala ancora difficoltà in via della Magliana Dopo un incidente avvenuto all’altezza di via di Santa passera provoca code tra Piazza Antonio Meucci il bivio per via della Magliana Nuova le cose interessano entrambe le direzioni di marcia altro incidente in via Oderisi da Gubbio nei pressi di via Francesco Grimaldi Trastevere Porta Portese resta chiusa al ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Luceverdemetro Vanti dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Buonasera ultimo appuntamento della giornata con L’informazione sulla viabilità eTutto regolare sul Raccordo Anulare a lungo penalizzato da un incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna te non è riuscite Laurentina e Ardeatina terminate anche le code registrate in precedenza invariata la situazione sulla sala dove per lavori permangono code tra Firenze e aeroporto dell’Urbe in direzione del centro la polizia locale Ci segnala ancora difficoltà in via della Magliana Dopo un incidente avvenuto all’altezza di via di Santa passera provoca code tra Piazza Antonio Meucci il bivio per via della Magliana Nuova le cose interessano entrambe le direzioni di marcia altro incidente in via Oderisi da Gubbio nei pressi di via Francesco Grimaldi Trastevere Porta Portese resta chiusa al ...

