Sci alpino, Sofia Goggia: da Lienz e Maribor tante gare in cui difendersi e limitare i danni. Poi da metà gennaio… (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pochi immaginavano che un’azzurra potesse giocarsi la Coppa del Mondo generale 2021-2022 alla luce del dualismo stellare Shiffrin-Vlhova, ma il dominio implacabile di Sofia Goggia nelle discipline veloci ha rimesso in discussione le gerarchie dello sci alpino femminile. La bergamasca è stata capace di completare il pokerissimo in meno di due mesi nel corso della stagione mentre Shiffrin ha raccolto per ora tre successi. “Her Majesty” guida comunque la graduatoria forte dei suoi cinque risultati tra la seconda e la terza posizione, Sofia può vantare una piazza d’onore nel superG di St. Moritz e nulla più per quanto riguarda gli altri gradini del podio. Allo stato attuale la ventiseienne di Vail rimane la favorita per il globo di cristallo, considerando anche i 115 punti di margine sulla Campionessa Olimpica di discesa ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pochi immaginavano che un’azzurra potesse giocarsi la Coppa del Mondo generale 2021-2022 alla luce del dualismo stellare Shiffrin-Vlhova, ma il dominio implacabile dinelle discipline veloci ha rimesso in discussione le gerarchie dello scifemminile. La bergamasca è stata capace di completare il pokerissimo in meno di due mesi nel corso della stagione mentre Shiffrin ha raccolto per ora tre successi. “Her Majesty” guida comunque la graduatoria forte dei suoi cinque risultati tra la seconda e la terza posizione,può vantare una piazza d’onore nel superG di St. Moritz e nulla più per quanto riguarda gli altri gradini del podio. Allo stato attuale la ventiseienne di Vail rimane la favorita per il globo di cristallo, considerando anche i 115 punti di margine sulla Campionessa Olimpica di discesa ...

