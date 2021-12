Sci alpino, Coppa del Mondo Bormio 2021: programma, orari, tv, streaming. In calendario una discesa e 2 superG (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino resta in Italia anche dopo la pausa natalizia, con una tre giorni ad alta velocità in quel di Bormio. Un trittico di gare sulla Stelvio, con in programma una discesa e due super-G. C’è grandissima attesa per Dominik Paris, che su questa pista ha già vinto per sei volte in carriera e punta proprio a conquistare la sua prima vittoria della stagione a Bormio. La prima prova di ieri ha visto Matteo Marsaglia chiudere con il miglior tempo. Un risultato di buon auspicio per la gare che arriveranno nei prossimi giorni per una squadra azzurra di velocità che cerca ancora il primo podio di una stagione finora con davvero pochi acuti. Di seguito il programma delle gare di Bormio, valevoli per la ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ladelmaschile di sciresta in Italia anche dopo la pausa natalizia, con una tre giorni ad alta velocità in quel di. Un trittico di gare sulla Stelvio, con inunae due super-G. C’è grandissima attesa per Dominik Paris, che su questa pista ha già vinto per sei volte in carriera e punta proprio a conquistare la sua prima vittoria della stagione a. La prima prova di ieri ha visto Matteo Marsaglia chiudere con il miglior tempo. Un risultato di buon auspicio per la gare che arriveranno nei prossimi giorni per una squadra azzurra di velocità che cerca ancora il primo podio di una stagione finora con davvero pochi acuti. Di seguito ildelle gare di, valevoli per la ...

