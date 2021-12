Omicron, Pregliasco: “non siamo al picco, dopo le feste 100mila casi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) . L’Italia potrebbe raggiungere i contagi degli altri Paesi Fabrizio Pregliasco, membro del Cts della Lombardia e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, in una recente intervista ad Affariitaliani.it ha parlato dei contagi dovuti alla variante Omicron: “Non siamo ancora arrivati al picco di questa nuova ondata, che presumibilmente si raggiungerà dopo le feste. Dobbiamo scavallare l’inverno”. “Potremmo arrivare – dice Pregliasco -, come nelle altre nazioni, a circa 100mila casi al giorno di positivi. L’Inghilterra pare aver già scavallato il picco e la Francia lo sta vivendo in questi giorni. Gli spostamenti per le feste, i baci, gli abbracci e poi la riapertura delle scuole il 10 gennaio ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) . L’Italia potrebbe raggiungere i contagi degli altri Paesi Fabrizio, membro del Cts della Lombardia e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, in una recente intervista ad Affariitaliani.it ha parlato dei contagi dovuti alla variante: “Nonancora arrivati aldi questa nuova ondata, che presumibilmente si raggiungeràle. Dobbiamo scavallare l’inverno”. “Potremmo arrivare – dice-, come nelle altre nazioni, a circaal giorno di positivi. L’Inghilterra pare aver già scavallato ile la Francia lo sta vivendo in questi giorni. Gli spostamenti per le, i baci, gli abbracci e poi la riapertura delle scuole il 10 gennaio ...

