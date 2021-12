Migliori monopattini per bambini del 2022: quale comprare (Di lunedì 27 dicembre 2021) Da quando è scoppiata la monopattino mania sono sempre di più le famiglie che adorano circolare per le strade con questi comodissimi mezzi. A differenza dei modelli per adulti, difficilmente vorreste comprare un monopattino elettrico leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Da quando è scoppiata la monopattino mania sono sempre di più le famiglie che adorano circolare per le strade con questi comodissimi mezzi. A differenza dei modelli per adulti, difficilmente vorresteun monopattino elettrico leggi di più...

Advertising

marcolatini19 : @torbangla By the way monopattini si limitano facilmente a 20km/h e come bici possono andare su strada. Non è che s… -