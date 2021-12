Juventus | si torna a parlare di Milik!

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal web, pare che lasiata sulle tracce di Arkadiusz Milik, attuale attaccante dell’Olympique Marseille! Home La notizia di calciomercato è stata appresa da Tuttosport.it! Mi sono posto una domanda: e tutti i nomi che si sono fatti in precedenza? Ovviamente, mi riferisco a Mauro Icardi! L’attaccante del PSG non ha trovato molto spazio in rosa. Vista l’età, credo che abbia ancora voglia di giocare ad alti livelli. Dunque, l’approdo allapoteva essere un bene per entrambe le parti. Va detto, che Tuttosport non è entusiasta di un suo possibile approdo ai bianconeri. Secondo il giornale calcistico, potrebbero pesare i precedenti problemi personali. Si è parlato anche di Cavani, Martial e soprattutto Dušan Vlahovi?. Per tutti gli attaccanti citati, pare che sarebbe difficile un possibile arrivo (di ...

ParliamoDiNews : Milik-Juventus, è la volta buona? Bianconeri a caccia, torna di moda l`attaccante del Napoli – Libero Quotidiano… - serieAnews_com : ???? La #Juventus torna su Arek #Milik per gennaio: contatti avviati con l'entourage - lillydessi : #Calciomercato #Juventus, torna di #moda il nome di #Milik: le #ultime - Fantacalcio ® - infoitsport : Calciomercato Juventus, torna di moda il nome di Milik: le ultime - Daniele04288601 : Se @paulpogba è un uomo di parola torna alla Juventus, rispettando ciò che in questi anni a detto…

Attaccante cercasi in casa Juve. La partenza in estate di Cristiano Ronaldo ha lasciato un buco nel reparto offensivo della Juventus, che né Morata né tantomeno Kean per ora sono riusciti a colmare. Così per gennaio, la Vecchia Signora va alla caccia di un centravanti. I nomi che sono circolati negli ultimi giorni sono ... La Juventus a caccia di un attaccante: torna di moda Milik, il possibile due per uno a gennaio che accontenterebbe Allegri ... Il Covid torna a minacciare il campionato, complice l'aumento dei contagi.