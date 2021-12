Incubo dentro casa: la picchiava di continuo quando rientrava. Il racconto della vittima (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma. Era un Incubo continuo in casa. Un ambiente claustrofobico e violento, senza vie di scampo. L’uomo alle volte sembrava preda di raptus improvvisi che si traducevano in botte e percosse nei confronti della sua compagna, più piccola e inerme davanti alla sua mole. Una serie di violenze domestiche reiterate, come tante purtroppo nelle case degli italiani, che non hanno risparmiano la giovane vittima. Questa volta a pagarne le conseguenze è una ragazza di soli 26 anni che lo scorso pomeriggio si è decisa a denunciare i fatti. Dopo l’ennesima violenza subita tra le mura domestiche. Sul volto della ragazza, quando gli agenti hanno fatto irruzione, hanno notato tracce evidenti di percosse e lividi. Leggi anche: Sorelle morte a Roma: un video alimenta i sospetti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma. Era unin. Un ambiente claustrofobico e violento, senza vie di scampo. L’uomo alle volte sembrava preda di raptus improvvisi che si traducevano in botte e percosse nei confrontisua compagna, più piccola e inerme davanti alla sua mole. Una serie di violenze domestiche reiterate, come tante purtroppo nelle case degli italiani, che non hanno risparmiano la giovane. Questa volta a pagarne le conseguenze è una ragazza di soli 26 anni che lo scorso pomeriggio si è decisa a denunciare i fatti. Dopo l’ennesima violenza subita tra le mura domestiche. Sul voltoragazza,gli agenti hanno fatto irruzione, hanno notato tracce evidenti di percosse e lividi. Leggi anche: Sorelle morte a Roma: un video alimenta i sospetti ...

