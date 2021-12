Gravina: “Calcio non può fermarsi. Idea super green pass per spogliatoio” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Intervento del presidente della FIGC Gabriele Gravina sul momento del Calcio Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a termine della cerimonia dei Soccer Globe Awards si è fermato con i giornalisti presenti e ha commentato il momento attuale del Calcio con la pandemia. Queste le sue parole in merito all’argomento. “Il Calcio non può fermarsi, è linfa per 12 settori del nostro paese. Dobbiamo stare attenti. Il 97-98% dei nostri atleti sono vaccinati, stiamo accelerando con la terza dose. Dobbiamo valorizzare l’Idea di un super green pass per lo spogliatoio”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Intervento del presidente della FIGC Gabrielesul momento delGabriele, presidente della FIGC, a termine della cerimonia dei Soccer Globe Awards si è fermato con i giornalisti presenti e ha commentato il momento attuale delcon la pandemia. Queste le sue parole in merito all’argomento. “Ilnon può, è linfa per 12 settori del nostro paese. Dobbiamo stare attenti. Il 97-98% dei nostri atleti sono vaccinati, stiamo accelerando con la terza dose. Dobbiamo valorizzare l’di unper lo”. L'articolo proviene da intermagazine.

