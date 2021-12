Gratta e Vinci | il ‘Villaggio’ colpisce ancora | ecco altre 2 vincite

(Di lunedì 27 dicembre 2021), si esultacon il nuovo Villaggio di Natale: si registrano infatti due nuovi colpi in questi giorni Un regalo di Natale dal ‘Villaggio di Natale‘, ovvero il nuovolanciato in occasioni delle festività natalizie che regala nuove gioie dopo una fase iniziale senza emozioni. I dati, nonostante le statistiche L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

manuia66 : @alessiomagno1 io con un gratta e vinci ho vinto 10.000€....per poco svenivamo ?????? - alessiomagno1 : @Gianna06764472 Io una volta 1.000 euro con un gratta e vinci, qualche bolletta del calcio e qualche ambetto al lot… - pantareipantare : @PalliCaponera Insignificante, niente di speciale, trasparente. Solo che a volte uno sente ancora il bisogno di pr… - SurgeOfSilence : RT @barba_emme: Compro un gratta&vinci ogni sabato e lo gratto il venerdì successivo così vivo la settimana da potenziale milionario Voi i… - Jammasrl : #Cronache #GrattaVinci #grattaevinci #ILMILIARDARIOMAXI #Numerissimi Gratta e vinci regala 50mila euro a Terrasini… -

Ultime Notizie dalla rete : Gratta Vinci

Superenalotto, Oroscopo e denaro: cosa dicono le stelle Le probabilità di vincere al Lotto o al Superenalotto , così come alo con altri giochi, sono davvero molto basse. Allo stesso ...L'anno si chiude sotto il segno della dea bendata a Terrasini, in provincia di Palermo. Una vincita ad una delle lotterie dei "" ha reso fortunate le feste a chi ha acquistato un biglietto dei "Numerissimi" al "Bar tabacchi della posta" di piazza Santa Rosalia. Si tratta di un premio di 50 mila euro, il quarto ...Gratta e Vinci, si esulta ancora con il nuovo Villaggio di Natale: si registrano infatti due nuovi colpi in questi giorni ...A poche ore dall’entrata in vigore del nuovo decreto del governo sulle misure anticovid da adottare nelle prossime settimane, è esploso anche il nodo mascherine. Come è noto, nel decreto c’è una norma ...