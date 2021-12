Glitter | paillettes e voglia di libertà

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Carrie Bradshaw è tornata sul piccolo schermo e con lei anche la sua Fendi Baguette diviola, vittima di un furto per le strade di New York durante la terza stagione di Sex and the City. La ricomparsa della borsa - pardon, «baguette» - della maison italiana (apparsa per la prima volta sulla passerella A/I 199) ha portato a un aumento delle ricerche del 42% e alla decisione di riproporla in edizione limitata a 3.200 euro. Il successo della borsa non è però completamente dovuto al personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker. La moda si è fatta sedurre dal fascino luccicante diben prima che il sequel di SATC arrivasse sui nostri schermi. E c’è chi attribuisce questo nuovo trend a un’altra serie televisiva targata HBO, Euphoria. Il telefilm racconta in maniera nuova (e senza filtri) le vicende di un ...