GF Vip, Rosalinda Cannavò colpita da un grave lutto (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un brutto lutto ha colpito Rosalinda Cannavò proprio nel giorno di Natale. Proprio come l'attuale gieffino Alessandro Basciano, anche l'attrice messinese ha perso uno dei nonni il 25 dicembre scorso. Per la precisione l'amata nonna materna. Per ricordarla, Rosalinda ha pubblicato una foto che la ritrae in braccio a lei e l'ha accompagnata con queste dolcissime parole. "Voglio ricordare di te questo gesto di affetto spontaneo e inaspettato mentre scattavamo una foto poco tempo fa" ha scritto Rosalinda su Instagram. "Oggi hai smesso di soffrire" ha concluso l'ex gieffina, lasciando intendere che la nonna era malata da tempo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Jessica "lecca" Alessandro Basciano: la reazione di Sophie Codegoni Galeotta è stata la festa di compleanno della ...

