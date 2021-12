Fondi: droga, armi ed esplosivi, in arresto 7 persone (Di lunedì 27 dicembre 2021) droga, armi ed esplosivi: a Fondi la Polizia ha arrestato sette persone trovate in possesso di stupefacenti e di un autentico arsenale. Un Maxi sequestro al termine di pedinamenti e appostamenti. L’operazione della Squadra Mobile ha portato agli arresti e al sequestro di 60 chili di hashish e 15 di marijuana, e al rinvenimento di un arsenale. Nei guai un 38 enne e un 35 enne oltre un uomo di 48 anni, e due giovani di 25 e 24 anni, tutti di Fondi, insieme a due soggetti, uno di Latina e il secondo di Velletri. Tutti accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione di materiale esplosivo e di armi clandestine e da guerra con relative munizioni: pistole, una mitraglietta, tre fucili, centinaia di colpi di vario calibro e 15 kg di plastico, 14 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021)ed: ala Polizia ha arrestato settetrovate in possesso di stupefacenti e di un autentico arsenale. Un Maxi sequestro al termine di pedinamenti e appostamenti. L’operazione della Squadra Mobile ha portato agli arresti e al sequestro di 60 chili di hashish e 15 di marijuana, e al rinvenimento di un arsenale. Nei guai un 38 enne e un 35 enne oltre un uomo di 48 anni, e due giovani di 25 e 24 anni, tutti di, insieme a due soggetti, uno di Latina e il secondo di Velletri. Tutti accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione di materiale esplosivo e diclandestine e da guerra con relative munizioni: pistole, una mitraglietta, tre fucili, centinaia di colpi di vario calibro e 15 kg di plastico, 14 ...

italiaserait : Fondi: droga, armi ed esplosivi, in arresto 7 persone - PupiaTv : 75 chili di droga ed un arsenale: 7 arresti a Fondi - Latina_Oggi : Droga, armi ed esplosivi: ecco chi sono i 7 arrestati a Fondi La Polizia di Stato di Latina ha arrestato sette pers… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Arrestate 7 persone a Fondi: trovate in possesso di droga, esplosivi e armi #Fondi - ilfaroonline : Fondi. In viaggio con bombe a mano, fucili, pistole e 75 chili di droga -