Entry list Atp Adelaide 2 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'Entry list dell'Atp 250 di Adelaide 2 2022, evento in programma dal 10 al 15 gennaio. Gael Monfils guida il seeding dell'ultimo torneo in programma (insieme all'Atp 250 di Sydney) prima degli Australian Open. presenti anche John Isner, Karen Khachanov e Marin Cilic, mentre non figurano italiani. Tuttavia, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager figurano in cima alla lista degli alternates (insieme a Rinderknech) e con ogni probabilità entreranno nel tabellone principale. Di seguito la lista completa degli iscritti all'Atp 250 di Adelaide 2 2022. Entry list ATP Adelaide 2 2022 Gael Monfils (FRA) John Isner (USA) Karen Khachanov (RUS) Marin Cilic (CRO) Lloyd ...

