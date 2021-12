Contagi da Covid tra i dipendenti: chiusi gli uffici del Comune di Ladispoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ladispoli – “Si avvisa la cittadinanza che, a causa di alcuni casi di Covid riscontrati tra il personale, gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico dal 28 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Gli uffici potranno essere contattati solo per via telematica”. Lo fa sapere, in una nota, l’Amministrazione comunale di Ladispoli. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoliilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link. Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 dicembre 2021)– “Si avvisa la cittadinanza che, a causa di alcuni casi diriscontrati tra il personale, glicomunali sarannoal pubblico dal 28 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Glipotranno essere contattati solo per via telematica”. Lo fa sapere, in una nota, l’Amministrazione comunale di. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link.

