Cadavere trovato a Erice (Trapani), si indaga per omicidio (Di lunedì 27 dicembre 2021) commenta Il Cadavere di un uomo, Salvatore Martino, di 37 anni, è stato trovato in contrada Pegno nel territorio di Erice (Tp). Secondo gli investigatori si tratterebbe di un omicidio; l'uomo sarebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 dicembre 2021) commenta Ildi un uomo, Salvatore Martino, di 37 anni, è statoin contrada Pegno nel territorio di(Tp). Secondo gli investigatori si tratterebbe di un; l'uomo sarebbe ...

Advertising

paolochiariello : #Juorno #Cadavere trovato nel #Trapanese, si indaga per #omicidio - juornoit : #Juorno #Cadavere trovato nel #Trapanese, si indaga per #omicidio - palermo24h : Cadavere trovato nel Trapanese, si indaga per omicidio - infoitinterno : Orrore nel trapanese. Trovato cadavere di un uomo - RisolutoOnline : Il cadavere di un uomo di 37 anni trovato ad Erice, si indaga per omicidio -