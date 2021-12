Bobo Vieri è positivo al Covid (Di lunedì 27 dicembre 2021) Bobo Vieri ha annunciato di essere positivo al Covid-19 Bobo Vieri si aggiunge alla lunga lista dei famosi contagiati: lo ha annunciato la moglie Costanza Caracciolo sui social. L’ex bomber è stato quindi costretto a trascorrere le festività lontano dalle sue due bambine. “In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid… purtroppo il nostro @christianVieri si è beccato il virus“, ha scritto la Caracciolo. Poi, ha aggiunto: “Pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte… mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra ... Leggi su zon (Di lunedì 27 dicembre 2021)ha annunciato di essereal-19si aggiunge alla lunga lista dei famosi contagiati: lo ha annunciato la moglie Costanza Caracciolo sui social. L’ex bomber è stato quindi costretto a trascorrere le festività lontano dalle sue due bambine. “In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del… purtroppo il nostro @christiansi è beccato il virus“, ha scritto la Caracciolo. Poi, ha aggiunto: “Pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte… mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra ...

