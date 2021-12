Abruzzo | un uomo uccide sua moglie gettandola nel fiume

(Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ successo in, una tragedia che ha colpito la provincia di Vasto. Unha ucciso suanel: unha ucciso suanelUnindi 74 anni ha ucciso sua, una donna di 72 anni. L’l’ha gettata nelOsento, unnei pressi di Casalbordino. La tragedia è avvenuta poco dopo l’ora di pranzo. Il fatto è accaduto vicino un ponte sulla provinciale 216 in provincia di Vasto. I fatti sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo le fonti delle Forze dell’Ordine e dei Carabinieri che indagano sull’accaduto, ...

