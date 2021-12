Traffico Roma del 26-12-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in studio Manuel Porretta continua ad essere scorrevole ilsulle autostrade del territorio spostamenti agevolati fino alle 22 di questa sera dallo stop mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fanno eccezione quelli autorizzati dalla legge non ci sono segnalazioni nemmeno per quanto riguarda il raccordo è la tangenziale sulle strade diincidente in corso Francia all’altezza di via Bartolomeo gosio possibili rallentamenti consueta pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali con deviazione delle linee bus di zona trama 19/3 tornati regolari sull’intera linea aperta alla fermata Policlinico sulla linea B orario festivo per i mezzi pubblici sulla-lido il servizio sarà attivo sull’intera linea e infine allerta meteo gialla sulla regione prudenza ...