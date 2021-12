Sudafrica in lutto, se ne va Desmond Tutu (Di domenica 26 dicembre 2021) L’ufficio della presidenza Sudafricana ha annunciato questa mattina con “profonda tristezza” la morte dell’arcivescovo anglicano Desmond Tutu, la figura forse più esemplare e riconosciuta a livello globale, dopo Mandela, della lotta contro il regime dell’apartheid. Aveva compiuto 90 anni lo scorso ottobre. Un “leader di principio e pragmatismo che ha dato senso all’intuizione biblica secondo cui la fede senza opere è morta”, ha detto il presidente Sudafricano Cyril Ramaphosa nell’immediato messaggio di cordoglio rivolto in particolare a Mam Leah Tutu, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 26 dicembre 2021) L’ufficio della presidenzana ha annunciato questa mattina con “profonda tristezza” la morte dell’arcivescovo anglicano, la figura forse più esemplare e riconosciuta a livello globale, dopo Mandela, della lotta contro il regime dell’apartheid. Aveva compiuto 90 anni lo scorso ottobre. Un “leader di principio e pragmatismo che ha dato senso all’intuizione biblica secondo cui la fede senza opere è morta”, ha detto il presidenteno Cyril Ramaphosa nell’immediato messaggio di cordoglio rivolto in particolare a Mam Leah, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

