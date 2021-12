Solidarietà, a Scampia professionisti in campo per l’Unicef (Di domenica 26 dicembre 2021) “Tecnici in campo per la Solidarietà”: martedì 28 dicembre, allo stadio Landieri di Scampia le rappresentative degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Napoli si sfidano in un torneo di calcio a 11 finalizzato alla raccolta di fondi da donare all’Unicef. Ancora una volta i professionisti napoletani si ritrovano – prosegue la nota – per un appuntamento nel segno dello sport e della Solidarietà in un impianto in un’area simbolo come lo stadio Landieri di Scampia. Appuntamento a partire dalle ore 10.30. E’ previsto anche un breve confronto sul tema “Costruiamo città amiche dei bambini”, dedicato di temi della riqualificazione urbana sostenibile e dei diritti dei piu’ piccoli, cui prenderanno parte Emanuela Ferrante (Assessore allo Sport del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) “Tecnici inper la”: martedì 28 dicembre, allo stadio Landieri dile rappresentative degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Napoli si sfidano in un torneo di calcio a 11 finalizzato alla raccolta di fondi da donare al. Ancora una volta inapoletani si ritrovano – prosegue la nota – per un appuntamento nel segno dello sport e dellain un impianto in un’area simbolo come lo stadio Landieri di. Appuntamento a partire dalle ore 10.30. E’ previsto anche un breve confronto sul tema “Costruiamo città amiche dei bambini”, dedicato di temi della riqualificazione urbana sostenibile e dei diritti dei piu’ piccoli, cui prenderanno parte Emanuela Ferrante (Assessore allo Sport del ...

