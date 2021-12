Serie A 2021/2022, ventesima giornata: programma, orari e tv (Di domenica 26 dicembre 2021) Il campionato di Serie A 2021/2022, dopo la sosta natalizia, tornerà in campo il 6 gennaio 2022 per l’ormai classico appuntamento dell’Epifania. L’attesa è ancora lunga, ma tra qualche giorno i club torneranno in campo ad allenarsi per preparare al meglio le sfide del prossimo turno. Ecco il programma completo della ventesima giornata con gli orari di tutti i match e la relativa emittente. IL programma DELLA 20^ giornata Giovedì 6 gennaio Ore 12:30 – Bologna-Inter DAZN e Sky Ore 12:30 – Sampdoria-Cagliari DAZN Ore 14:30 – Lazio-Empoli DAZN Ore 14:30 – Spezia-Verona DAZN Ore 16:30 – Atalanta-Torino DAZN Ore 16:30 – Sassuolo-Genoa DAZN e Sky Ore 18:30 – Milan-Roma DAZN Ore 18:30 -Salernitana-Venezia DAZN Ore 20:30 – ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Il campionato di, dopo la sosta natalizia, tornerà in campo il 6 gennaioper l’ormai classico appuntamento dell’Epifania. L’attesa è ancora lunga, ma tra qualche giorno i club torneranno in campo ad allenarsi per preparare al meglio le sfide del prossimo turno. Ecco ilcompleto dellacon glidi tutti i match e la relativa emittente. ILDELLA 20^Giovedì 6 gennaio Ore 12:30 – Bologna-Inter DAZN e Sky Ore 12:30 – Sampdoria-Cagliari DAZN Ore 14:30 – Lazio-Empoli DAZN Ore 14:30 – Spezia-Verona DAZN Ore 16:30 – Atalanta-Torino DAZN Ore 16:30 – Sassuolo-Genoa DAZN e Sky Ore 18:30 – Milan-Roma DAZN Ore 18:30 -Salernitana-Venezia DAZN Ore 20:30 – ...

