Sampdoria, tre nomi per il post Ferrero: uno è un ex Roma (Di domenica 26 dicembre 2021) GENOVA - La Sampdoria aspetta di conoscere il nome del suo nuovo presidente , dopo che Massimo Ferrero (ai domiciliari ) si è dimesso in seguito all'arresto. L'assemblea dei soci del club si è ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 dicembre 2021) GENOVA - Laaspetta di conoscere il nome del suo nuovo presidente , dopo che Massimo(ai domiciliari ) si è dimesso in seguito all'arresto. L'assemblea dei soci del club si è ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Sampdoria, è corsa a tre: Lanna, Osti e Romei in corsa per la carica di presidente - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Sampdoria, è corsa a tre: Lanna, Osti e Romei in corsa per la carica di presidente - susydigennaro : RT @napolimagazine: MEDIASET - Sampdoria, è corsa a tre: Lanna, Osti e Romei in corsa per la carica di presidente - napolimagazine : MEDIASET - Sampdoria, è corsa a tre: Lanna, Osti e Romei in corsa per la carica di presidente - apetrazzuolo : MEDIASET - Sampdoria, è corsa a tre: Lanna, Osti e Romei in corsa per la carica di presidente -