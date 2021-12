Rubato bambinello dal presepe davanti parrocchia a Palermo

Advertising

PalermoToday : Sant'Antonino, rubato il bambinello Gesù dal presepe allestito davanti alla chiesa - palermo24h : Rubato il bambinello nel presepe della Chiesa di Sant’Antonino a Palermo - LiveSicilia : Palermo, rubato il bambinello del presepe allestito in chiesa - sirio_anna : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Rubato il bambinello nel presepe della Chiesa di Sant'Antonino - - telodogratis : Rubato il bambinello nel presepe della Chiesa di Sant’Antonino a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Rubato bambinello

ANSA Nuova Europa

Qualcuno ha infattila statuetta delGesù. A denunciarlo è la parrocchia stessa con un post pubblicato su Facebook. "A qualcuno sarà servita la statua di Gesù bambino e ha pensato ...Si tratta di un antico presepio romano in cui si venera particolarmente il celebrecapitolino, presente oggi in copia perché l'originale funel 1994, caratterizzato dalla ...PALERMO – Ladri in azione nel presepe allestito dai frati francescani con gli scout davanti alla chiesa di Sant’Antonino, a due passi dalla stazione centrale di Palermo. Qualcuno ha infatti rubato la ...Traffico in viale Regione e incolonnamenti prima del Ponte Corleone: ecco a voi gli incivili che devono infilarsi per forza e scavalcare la coda a tutti i costi.