Maurizio Stecca mette ko il Covid | Ho vinto il match più difficile della mia vita

(Di domenica 26 dicembre 2021)è uscito dall'incubo del- 19 . "Hoilmia, grazie a voi per avermi sostenuto", ha scritto sulla sua pagina Facebook l' ex pugile classe 1963, oro a Los ...

è uscito dall'incubo del Covid - 19 . "Ho vinto il match della mia vita, grazie a voi per avermi sostenuto", ha scritto sulla sua pagina Facebook l' ex pugile classe 1963, oro a Los ...'Ho vinto il match della mia vita,grazie a voi per avermi sostenuto con il vostro team amici… Buon Natale 2021,'. Queste le parole affidate ai social del pugile oro olimpico a Los Angeles '84, ricoverato dal 12 dicembre scorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Treviso Cà ...“Ho cominciato il match più difficile della mia vita contro il mio avversario chiamato Covid - aveva scritto Maurizio Stecca, fratello dell’altro ex pro’ azzurro Loris - anche dopo aver fatto la secon ...Il campione olimpico era in terapia intensiva a Treviso dal 12 dicembre, colpito dal virus nonostante la doppia dose di vaccino ...