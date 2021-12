**Mattarella: ‘uniti senza incertezza contro Covid e per ripartenza, viviamo tempo costruttori'** (7) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Quest'ultima, avverte ancora il Capo dello Stato, è chiamata a far fronte al “dovere morale” di garantire “un'adeguata distribuzione di vaccini ovunque” nel mondo, ”nei luoghi dove sono ancora insufficienti. Farlo è anche interesse concreto di tutti, per debellare completamente il virus, evitando che, in un mondo sempre più strettamente connesso, si riproponga con pericolose varianti”. Proprio per questo “la recrudescenza dei contagi ci ricorda di non abbassare la guardia e ci richiama alla massima responsabilità nei comportamenti individuali e collettivi, per contrastare la circolazione del virus e non compromettere la libertà che abbiamo faticosamente riconquistato nella vita economica e sociale”. Sarà così possibile proseguire su quella “strada nuova” che è rappresentata dalla “ripartenza. Dobbiamo percorrerla con determinazione e con speranza. Come ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Quest'ultima, avverte ancora il Capo dello Stato, è chiamata a far fronte al “dovere morale” di garantire “un'adeguata distribuzione di vaccini ovunque” nel mondo, ”nei luoghi dove sono ancora insufficienti. Farlo è anche interesse concreto di tutti, per debellare completamente il virus, evitando che, in un mondo sempre più strettamente connesso, si riproponga con pericolose varianti”. Proprio per questo “la recrudescenza dei contagi ci ricorda di non abbassare la guardia e ci richiama alla massima responsabilità nei comportamenti individuali e collettivi, per contrastare la circolazione del virus e non compromettere la libertà che abbiamo faticosamente riconquistato nella vita economica e sociale”. Sarà così possibile proseguire su quella “strada nuova” che è rappresentata dalla “. Dobbiamo percorrerla con determinazione e con speranza. Come ...

