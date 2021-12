Green pass, Pnrr, variante omicron: le parole e i protagonisi del 2021 dalla A alla Z (Di lunedì 27 dicembre 2021) Green pass, Pnrr, varianti: un anno di parole e speranze. dalla politica alla tv è sempre la pandemia a dettare le regole del nuovo vocabolario. Draghi e Mattarella al top nel gradimento ma... Leggi su ilmattino (Di lunedì 27 dicembre 2021), varianti: un anno die speranze.politicatv è sempre la pandemia a dettare le regole del nuovo vocabolario. Draghi e Mattarella al top nel gradimento ma...

Advertising

borghi_claudio : Ahhh che bello il Natale in famiglia... tortellini e per un giorno senza #lascienza che intanto medita quanto spara… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Agenzia_Ansa : I No green pass in piazza a Torino. 'Basta piazze, ora via alla disobbedienza civile' #ANSA - unozerozer0 : RT @Bluefidel47: Riflessione. Ma allora questi positivi testati ogni giorno, riceveranno quindi tutti il green pass da guariti? - vitalbaa : @GuidoAnzuoni @gloquenzi Bisognerebbe spiegarlo a chi nei mesi scorsi ha spacciato il green pass come strumento che… -