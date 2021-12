Green pass falsi con dati rubati ai cittadini: 26enne arrestato nel napoletano (Di domenica 26 dicembre 2021) Blitz dei carabinieri di Gragnano: arrestato un 26enne in flagranza di reato per spendita, fabbricazione e introduzione nello Stato di banconote e documenti contraffatti. Nel suo pc, sono state rinvenute alcune matrici utilizzate per produrre Green pass falsi. Green pass falsi con dati rubati: arrestato 26enne Un 26enne è stato arrestato in flagranza di reato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 26 dicembre 2021) Blitz dei carabinieri di Gragnano:unin flagranza di reato per spendita, fabbricazione e introduzione nello Stato di banconote e documenti contraffatti. Nel suo pc, sono state rinvenute alcune matrici utilizzate per produrreconUnè statoin flagranza di reato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

borghi_claudio : Ahhh che bello il Natale in famiglia... tortellini e per un giorno senza #lascienza che intanto medita quanto spara… - NicolaPorro : ??Non si riesce a capire di quale libertà riconquistata stiamo parlando...???? - Agenzia_Ansa : I No green pass in piazza a Torino. 'Basta piazze, ora via alla disobbedienza civile' #ANSA - coerente66 : #draghiingalera la Romania ha dichiarato il green pass incostituzionale d'altronde è difficile sottomettere un pae… - JosephGhorna : RT @NicolaPorro: ??Non si riesce a capire di quale libertà riconquistata stiamo parlando...???? -